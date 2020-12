Fortnite ospiterà anche Kratos da God of War nella Stagione 5

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Inarrestabile. Dopo il successo fuori misura dell'evento con Galactus e l'annuncio relativo al crossover con The Mandalorian, un nuovo personaggio molto amato starebbe arrivando nel gioco Epic Games. Jonesey, con la voce di Troy Baker, preannuncia tramite tweet il misterioso arrivo di qualcuno molto potente, qualcuno che "ha fatto fuori degli dei a mani nude". Essendo il messaggio audio postato sul profilo ufficiale di PlayStation, il pensiero non può che correre a, protagonista della saga di God of War. E difatti, poco dopo arrivaun leak da parte dell'utente HYPEX, che già era stato fonte affidabile per lo scoop relativo al mandaloriano. Nel suo tweet ecco un banner che mostrerebbe la nuova skin del semidio, col chara design dell'ultimo capitolo PlayStation 4, rivisitata nello stile caratteristico di ...