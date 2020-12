Food | presentate le 6 new entry del Buon Ricordo e Guida ai Ristoranti 2021

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic. (Labitalia) - Sei newnelper l'Unionedel, la prima associazione di ristoratori nata in Italia, che, nonostante le gravi difficoltà per il comparto dettate dall'emergenza Covid 19, è più che mai coesa e propositiva, e non si vuole far trovare impreparata quando finalmente si potrà tornare a lavorare. Queste le 6 new, con le specialità che li rappresentano: a Montagnana (Padova) l'Hostaria San Benedetto con gli Gnocchi dolci di patate con uvetta, zucchero e cannella al burro versato, a Bornio (Rovigo) la Trattoria al Ponte con la Coscia d'oca sotto onto, a Fidenza (Parma) il Ristorante Sanafollia-Gluten Free con i Tortelli della Via Francigena, a Cressogno (Como) l'Osteria La Lanterna con l'Insalatona piccolo mondo antico, a ...

Ultime Notizie dalla rete : Food presentate

Food Affairs

Il ministro Speranza sta intervenendo in Senato per presentare il piano vaccini: ha annunciato che dall’Agenzia europea del farmaco e dalla Food and Drug Administration non è ancora giunta alcuna auto ...Prime dosi da gennaio e iniezione gratuita per tutti: il piano vaccini illustrato da Speranza in Senato. Il ministro Speranza sta intervenendo in Senato per presentare il piano vaccini: ha annunciato ...