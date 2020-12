Foggia, paura nella notte per capitan Gentile: incendiata la porta di casa (Di mercoledì 2 dicembre 2020) notte di paura per il capitano del Foggia Federico Gentile. Circa alle 2 di notte, la sua porta di casa è stata incendiata da balordi. Al momento dei fatti, lui e sua moglie insieme ai due figli si trovavano all'interno.A darne l'annuncio è il sindaco della città Franco Landella con un post sui social relativo all'accaduto: "Questa notte si è verificato un episodio increscioso, che mi riempie di rabbia e sdegno: ignoti criminali hanno incendiato la porta di ingresso della casa di Federico Gentile, giocatore e capitano del Foggia calcio. Questo atto è ancora più grave e disgustoso se si pensa che Gentile, al momento ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 2 dicembre 2020)diper ilo delFederico. Circa alle 2 di, la suadiè statada balordi. Al momento dei fatti, lui e sua moglie insieme ai due figli si trovavano all'interno.A darne l'annuncio è il sindaco della città Franco Landella con un post sui social relativo all'accaduto: "Questasi è verificato un episodio increscioso, che mi riempie di rabbia e sdegno: ignoti criminali hanno incendiato ladi ingresso delladi Federico, giocatore eo delcalcio. Questo atto è ancora più grave e disgustoso se si pensa che, al momento ...

