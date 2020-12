Foggia, notte di paura per Gentile: incendiata la porta di casa, all’interno c’era la sua famiglia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) paura per Federico Gentile.Una notte da dimenticare quella che ha appena trascorso il capitano del Foggia, a cui intorno all'1:45 di notte, gli è stata incendiata la porta di casa: ignoti hanno dato alle fiamme la porta d'ingresso dell'abitazione del centrocampista classe '85, che al momento dell'accaduto era in casa con la sua famiglia, moglie e due bambini piccoli. Scosso da questo terribile gesto, Gentile, che rientra da un infortunio al ginocchio e finora ha totalizzato soltanto 9 presenze stagionali, non rilascerà dichiarazioni. Tuttavia, a prendere posizione sarà il club pugliese con un comunicato atteso a breve.Nel frattempo, il Sindaco di Foggia, ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 2 dicembre 2020)per Federico.Unada dimenticare quella che ha appena trascorso il capitano del, a cui intorno all'1:45 di, gli è stataladi: ignoti hanno dato alle fiamme lad'ingresso dell'abitazione del centrocampista classe '85, che al momento dell'accaduto era incon la sua, moglie e due bambini piccoli. Scosso da questo terribile gesto,, che rientra da un infortunio al ginocchio e finora ha totalizzato soltanto 9 presenze stagionali, non rilascerà dichiarazioni. Tuttavia, a prendere posizione sarà il club pugliese con un comunicato atteso a breve.Nel frattempo, il Sindaco di, ...

Mediagol : #Foggia, paura nella notte per Gentile: incendiata la porta di casa, all'interno c'era la sua famiglia… - ItaSportPress : Foggia, paura nella notte per capitan Gentile: incendiata la porta di casa - - giamm29 : RT @DiMarzio: #Foggia, notte di paura per il capitano #Gentile Gli è stata incendiata la porta di casa - MomentiCalcio : #Foggia, follia nella notte: incendiata la porta di casa di capitan #Gentile - DiMarzio : #Foggia, notte di paura per il capitano #Gentile Gli è stata incendiata la porta di casa -