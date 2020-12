Foggia, incendiata la casa di Gentile: 'Sono sconvolto' (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Foggia- "Stamattina andrò a sporgere denuncia. Sono sconvolto" . E' il commento di Federico Gentile , calciatore del Foggia , al quale la scorsa notte hanno incendiato la porta di ingresso della sua ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 2 dicembre 2020)- "Stamattina andrò a sporgere denuncia." . E' il commento di Federico, calciatore del, al quale la scorsa notte hanno incendiato la porta di ingresso della sua ...

MCriscitiello : Incendiata la porta di casa del capitano del Foggia, Gentile. Il fatto sarebbe avvenuto stanotte alle 2. In casa do… - Agenzia_Ansa : Incendiata la porta di casa del capitano del #Foggia, era con la famiglia #ANSA - clikservernet : Incendiata la porta di casa del giocatore ed ex capitano del Foggia. Era con la famiglia: “Sono sconvolto” - Noovyis : (Incendiata la porta di casa del giocatore ed ex capitano del Foggia. Era con la famiglia: “Sono sconvolto”) Playh… - Pino__Merola : Incendiata porta casa capitano del Foggia, era con famiglia -