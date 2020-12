Fiorentina, ultimi tamponi tutti negativi (Di mercoledì 2 dicembre 2020) FIRENZE - tutti i tamponi effettuati questa mattina dalla Fiorentina sono risultati negativi : a renderlo noto la società viola attraverso un comunicato ufficiale. L'unico tesserato contagiato dal ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 2 dicembre 2020) FIRENZE -effettuati questa mattina dallasono risultati: a renderlo noto la società viola attraverso un comunicato ufficiale. L'unico tesserato contagiato dal ...

CorriereQ : Fiorentina, tutti negativi gli ultimi tamponi effettuati - sportli26181512 : #Fiorentina, ultimi tamponi tutti negativi: Il tecnico Prandelli resta l'unico contagiato in casa viola… - TuttoFanta : ?? #FIORENTINA, le parole di Prandelli su #Ribery: “Franck è un esempio per tutti, vorrei che conservasse la giusta… - lasimo77 : RT @LM_1292: Milan in fuga.. da se stesso, dalla mediocrità degli ultimi anni. Che maturità con la Fiorentina, Saelemaekers fantastico. Col… - Nik8489 : RT @LM_1292: Milan in fuga.. da se stesso, dalla mediocrità degli ultimi anni. Che maturità con la Fiorentina, Saelemaekers fantastico. Col… -