Fiorentina, pronto un nuovo assalto a Piatek: la situazione (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Krzysztof Piatek potrebbe tornare in Serie A, la Fiorentina è decisa ad acquistarlo dall'Hertha Berlino. La situazione La Fiorentina è pronta a dare nuovamente l'assalto a Krzysztof Piatek nel corso della prossima sessione di mercato. Secondo calciomercato.com, la dirigenza viola sta cercando di limare le richieste dell'Hertha Berlino. La squadra tedesca chiede almeno 27 milioni di euro, la cifra spesa per acquistarlo dal Milan, mentre la Fiorentina non si è mai spinta oltre i 20 milioni.

