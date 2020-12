Fiorentina | Prandelli positivo al Covid Nardella | In bocca al lupo

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Cesareal coronavirus e lain isolamento. La società viola ha annunciato in una nota che "nell'ambito di test oltre quelli previsti dal protocollo per la rilevazione ...

L'avvventura di Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina non poteva cominciare in modo peggiore. Il tecnico viola, dopo le due sconfitte nelle prime due uscite in panchina, oggi è risultato ...Non ci sarà l’incontro tra il Genoa e Cesare Prandelli: l’allenatore della Fiorentina è risultato positivo al Covid. A darne notizia lo stesso club viola in una nota. Il tecnico si trova già in isolam ...