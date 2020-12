Fiorentina | Prandelli è positivo al coronavirus | squadra in bolla

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Cesareè risultatoal tampone per il. Laè ini vista della sfida con il Genoa Il tecnico dellaCesareè risultatoal tampone per il. Lo ha reso noto la società con un comunicato in cui ha confermato che laè già entrata nella. IL COMUNICATO – «ACFcomunica che nell’ambito di test oltre quelli previsti dal protocollo per la rilevazione del Covid-19 è stata riscontrata la positività di Mister. L’allenatore viola è già in isolamento. Il gruppodellaentrerà ora, quindi, ine ...