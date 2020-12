FIFA 21 | Obiettivi Karim Adeyemi Silver Stars – Requisiti

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gliche permettono di sbloccare la carta specialedi. La carta dell’attaccante tedesco del Salisburgo anche se argento ha ricevuto un boost significativo delle stats equiparandola ad una carta oro. Potrete riscattare la carta speciale completando glidedicati disponibili nella modalità21 Ultimate Team.Vincine 3: Vinci 3 partite in Amichevoli FUT Live: Lounge argento. Segnane 8: Segna 8 gol in Amichevoli FUT Live: Lounge argento. Fornisci 6 Assist: Fornisci 6 assist in Amichevoli FUT Live: Lounge argento. Junior ...

