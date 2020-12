Feltri difende il figlio e si commuove | “Sulle idiozie della Boldrini ha fatto bene” Video

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic – Non si è ancora esaurita del tutto la polemica che ha opposto Lauraa Mattiadi Vittorio e direttore dell’Huffington Post. A tornarci è stato Mario Giordano ieri sera a Fuori dal coro, il programma da lui condotto su Rete4. Ospite in collegamento c’era proprio Vittorio, che ha rappresentato il casus belli dello scontro. Il conduttore ricostruisce brevemente le tappevicenda: lainvia a Mattiaun articolo per il suo blog sull’Huffington, ma il direttore si rifiuta di pubblicarlo poiché il contributo contiene insulti al padre Vittorio. Di lì le accuse di censura dell’ex presidenteCamera, che ha peraltro incassato l’appoggio dell’improvvido Carlo Verna, il presidente dell’ordine dei ...