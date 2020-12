Famoso calciatore ricoverato d’urgenza in Ospedale: positivo al Covid (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La scorsa settimana il portiere della Spal Etrit Berisha è risultato positivo al Covid-19. Subito l'albanese era stato posto in isolamento domiciliare, ma adesso è stato ricoverato presso il reparto specializzato Covid-19 dell'Ospedale di Cona perché deve effettuare accertamenti clinici. La notizia è stata comunicato dallo stesso club ferrarese: S.P.A.L. srl comunica che a seguito della positività al Covid-19 riscontrata venerdì 27 novembre, nelle scorse ore il portiere biancazzurro Etrit Berisha è stato ricoverato presso il reparto specializzato Covid-19 dell’Ospedale di Cona per effettuare accertamenti clinici. Sono tanti i calciatori che sono stati contagiati in tutti questi mesi, ma probabilmente nessuno è finito in ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La scorsa settimana il portiere della Spal Etrit Berisha è risultatoal-19. Subito l'albanese era stato posto in isolamento domiciliare, ma adesso è statopresso il reparto specializzato-19 dell'di Cona perché deve effettuare accertamenti clinici. La notizia è stata comunicato dallo stesso club ferrarese: S.P.A.L. srl comunica che a seguito della positività al-19 riscontrata venerdì 27 novembre, nelle scorse ore il portiere biancazzurro Etrit Berisha è statopresso il reparto specializzato-19 dell’di Cona per effettuare accertamenti clinici. Sono tanti i calciatori che sono stati contagiati in tutti questi mesi, ma probabilmente nessuno è finito in ...

