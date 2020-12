Fallout 76: ecco il trailer della missione gratis Alba d’Acciaio (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tramite comunicato stampa, Bethesda ha divulgato il trailer per il primo capitolo della nuova missione di Fallout 76 della Confraternita d’Acciaio, chiamata Alba d’Acciaio Fallout 76 è un progetto nato decisamente come “fallimento”, ma nel corso del tempo ha saputo risollevare le sue sfortunate sorti con una lunga lista di feature richieste dai fan e tantissimo nuovo contenuto aggiuntivo, perlopiù gratuito. Alba d’Acciaio è il primo capitolo della missione della Confraternita d’Acciaio, un’aggiunta completamente gratuita per i giocatori del titolo di Bethesda. Il Paladino Leila Rahmani e le sue truppe sono arrivate dalla California ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tramite comunicato stampa, Bethesda ha divulgato ilper il primo capitolonuovadi76Confraternita, chiamata76 è un progetto nato decisamente come “fallimento”, ma nel corso del tempo ha saputo risollevare le sue sfortunate sorti con una lunga lista di feature richieste dai fan e tantissimo nuovo contenuto aggiuntivo, perlopiù gratuito.è il primo capitoloConfraternita, un’aggiunta completamente gratuita per i giocatori del titolo di Bethesda. Il Paladino Leila Rahmani e le sue truppe sono arrivate dalla California ...

La magia dei videogiochi è poter dire “oggi ho salvato il mondo” sapendo che è vero

Todd Howard di Bethesda ha spiegato cosa hanno di unico i videogiochi dal suo punto di vista, rispetto a qualsiasi altro medium.

