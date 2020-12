Fall Guys è inarrestabile con 11 milioni di copie vendute solo su PC (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Forse sarà stata la pandemia di COVID-19 che ha bloccato tutti, ma sembra che quest'anno diversi titoli più piccoli abbiano ottenuto un successo pazzesco. Among Us del 2016 ha visto una rinascita inaspettata e il grande successo indie di questa estate, Fall Guys: Ultimate Knockout, continua a macinare numeri davvero alti. In un comunicato stampa dello sviluppatore Mediatonic, è stato annunciato che il gioco ha ora superato gli 11 milioni di copie solo su PC. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Forse sarà stata la pandemia di COVID-19 che ha bloccato tutti, ma sembra che quest'anno diversi titoli più piccoli abbiano ottenuto un successo pazzesco. Among Us del 2016 ha visto una rinascita inaspettata e il grande successo indie di questa estate,: Ultimate Knockout, continua a macinare numeri davvero alti. In un comunicato stampa dello sviluppatore Mediatonic, è stato annunciato che il gioco ha ora superato gli 11disu PC. Leggi altro...

