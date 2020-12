Fake – La Fabbrica delle notizie | gli ospiti della puntata di mercoledì 2 dicembre

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) alle 22:45 su NOVE: Paolo Del Debbio e Luca Bizzarri Torna subito dopo Accodi e Disaccordi l’appuntamento con– Laalle 22:45 su NOVE. Accanto a Valentina Petrini per commentare le news più o menodegli ultimi giorni sul Coronavirus e non solo, ci saranno Paolo Del Debbio e Luca Bizzarri. Quanto siamo schiavinews? Come incidono sulla nostra vita di tutti i giorni? Come possiamo riconoscerle e “difenderci”? La sfida del giornalismo contemporaneo continua senza sosta: quella contro le bufale è una battaglia difficile che ogni giorno viene combattuta tra i corridoiredazioni. Si affronterà il tema del terrorismo suprematista e ...