Facebook e Google di nuovo sotto la lente dell’antitrust USA per sospetta posizione dominante (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nuovi problemi si profilano all’orizzonte per Google e Facebook: stando infatti a quanto riferisce il Wall Street Journal i due colossi dell’Hi-Tech sarebbero nuovamente nel mirino dell’antitrust statunitense, che sospetta una loro posizione dominante rispettivamente nel mercato della pubblicità online e in quello dei social network. Il prestigioso quotidiano parla di ben quattro procedimenti in preparazione a carico delle due aziende, con possibile avvio delle procedure di accertamento già a partire da gennaio prossimo. Per Facebook sarebbe la prima volta dinanzi all’antitrust statunitense, ma i due colossi, parte dei cosiddetti “The Four”, i quattro, assieme ad Apple e Amazon, non sono certo nuovi a problemi di questo genere: Google infatti è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nuovi problemi si profilano all’orizzonte per: stando infatti a quanto riferisce il Wall Street Journal i due colossi dell’Hi-Tech sarebbero nuovamente nel mirinostatunitense, cheuna lororispettivamente nel mercato della pubblicità online e in quello dei social network. Il prestigioso quotidiano parla di ben quattro procedimenti in preparazione a carico delle due aziende, con possibile avvio delle procedure di accertamento già a partire da gennaio prossimo. Persarebbe la prima volta dinanzi all’antitrust statunitense, ma i due colossi, parte dei cosiddetti “The Four”, i quattro, assieme ad Apple e Amazon, non sono certo nuovi a problemi di questo genere:infatti è ...

studio_pirola : #DirettivaDAC7: l'accordo raggiunto all’#Ecofin prevede che Google e Amazon, ma anche Facebook, Instagram, Airbnb e… - Italia_Notizie : Facebook e Google di nuovo sotto la lente dell’antitrust USA per sospetta posizione dominante - BucaCenaSanremo : Le tue parole sono il nostro miglior premio: fotografa i tuoi piatti preferiti, usa l'hashtag #bucacena e racconta… - clikservernet : Facebook e Google di nuovo sotto la lente dell’antitrust USA per sospetta posizione dominante - Noovyis : (Facebook e Google di nuovo sotto la lente dell’antitrust USA per sospetta posizione dominante) Playhitmusic -… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook Google Google, Facebook e Airbnb diventeranno «collaboratori fiscali» della Ue Il Sole 24 ORE Facebook e Google di nuovo sotto la lente dell’antitrust USA per sospetta posizione dominante

Nuovi problemi si profilano all’orizzonte per Google e Facebook: stando infatti a quanto riferisce il Wall Street Journal i due colossi dell’Hi-Tech sarebbero nuovamente nel mirino dell’antitrust stat ...

Google, Facebook e altre aziende tech: tasse fino a 2 miliardi

Google, Facebook, Amazon, Airbnb e altre aziende rischiano di pagare tasse di minimo 2 miliardi a partire dal 2022.

Nuovi problemi si profilano all’orizzonte per Google e Facebook: stando infatti a quanto riferisce il Wall Street Journal i due colossi dell’Hi-Tech sarebbero nuovamente nel mirino dell’antitrust stat ...Google, Facebook, Amazon, Airbnb e altre aziende rischiano di pagare tasse di minimo 2 miliardi a partire dal 2022.