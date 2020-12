Facebook: dalle ceneri di Libra nasce Diem, legata al dollaro (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La ripensata valuta digitale indipendente sponsorizzata da Fb potrebbe debuttare a gennaio. E sui mercati è fame di cryptocurency, con Bitcoin record Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La ripensata valuta digitale indipendente sponsorizzata da Fb potrebbe debuttare a gennaio. E sui mercati è fame di cryptocurency, con Bitcoin record

UffiziGalleries : #Uffizi sempre più accessibili. Alla vigilia della #GiornataInternazionalePersoneconDisabilità ecco il nuovo proget… - AzzolinaLucia : Dalle 10:30 di oggi, insieme al Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, celebreremo la Giornata internazionale… - GiovanniToti : Lo vedete questo bar? È il bar Corallo di via Ceccardi a Genova e ogni sera, dalle 18 alle 18:30, offre l’invenduto… - Rome_insider : È tutto pronto per l’attesa seconda edizione di Panettone Maximo, il festival che premia i migliori panettoni artig… - Pianeta_Design : Avete lasciato le vostre scarpe preferite per lungo tempo in un... Confrontati o chiedi consigli agli esperti e ute… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook dalle Facebook: dalle ceneri di Libra nasce Diem, legata al dollaro Il Sole 24 ORE Google, Facebook e Airbnb diventeranno «collaboratori fiscali» della Ue

Proposta della Commissione approvata dai ministri Ecofin: i giganti del web forniranno i dati di chi le utilizza per fare business. Soddisfatto Gualtieri ...

Incontri in Blu, al Museo del Mare intervista al guardiano del Faro di Portofino

Intervistato dal giornalista Fabio Pozzo, il guardiano del Faro di Portofino racconterà com’è la vita di un custode della luce, che dagli albori della storia garantisce la sicurezza della navigazione.

Proposta della Commissione approvata dai ministri Ecofin: i giganti del web forniranno i dati di chi le utilizza per fare business. Soddisfatto Gualtieri ...Intervistato dal giornalista Fabio Pozzo, il guardiano del Faro di Portofino racconterà com’è la vita di un custode della luce, che dagli albori della storia garantisce la sicurezza della navigazione.