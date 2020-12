F1, la Mercedes sceglie Russell: correrà al posto di Hamilton (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dopo la notizia della positività al coronavirus del campione del mondo della F1 Lewis Hamilton, la Mercedes non ha perso tempo e ha scelto immediatamente il suo sostituto per correre il prossimo Gran Premio. Si tratta del giovane e talentuoso pilota George Russell, in questa annata alla Williams ma sotto contratto con i tedeschi.La notizia è diventata ufficiale in questi minuti con il pilota che ha già espresso le sue prime sensazioni: "Poche persone hanno il privilegio di correre in F1 e io addirittura avrò il piacere e l'onore di guidarne due in una sola stagione", ha scritto Russell su Instagram. "Nessuno può prendere il posto di Hamilton, ma io darò tutto me stesso per sostituirlo e fare bene. Rimettiti presto Lewis".caption id="attachment 1058881" align="alignnone" width="473" ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Dopo la notizia della positività al coronavirus del campione del mondo della F1 Lewis, lanon ha perso tempo e ha scelto immediatamente il suo sostituto per correre il prossimo Gran Premio. Si tratta del giovane e talentuoso pilota George, in questa annata alla Williams ma sotto contratto con i tedeschi.La notizia è diventata ufficiale in questi minuti con il pilota che ha già espresso le sue prime sensazioni: "Poche persone hanno il privilegio di correre in F1 e io addirittura avrò il piacere e l'onore di guidarne due in una sola stagione", ha scrittosu Instagram. "Nessuno può prendere ildi, ma io darò tutto me stesso per sostituirlo e fare bene. Rimettiti presto Lewis".caption id="attachment 1058881" align="alignnone" width="473" ...

ItaSportPress : F1, la Mercedes sceglie Russell: correrà al posto di Hamilton - - artoneswan7 : @antoniogranato @LewisHamilton Non credo faccia la differenza perché Mercedes sceglie Lewis non solo per doti di gu… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercedes sceglie Italtrans sceglie l'efficienza, la qualità, il comfort e la sicurezza di Mercedes-Benz Trucks Trasportale GP Sakhir, Mercedes sceglie Russell per sostituire Hamilton

Il pilota Williams sarà al volante della Mercedes di Hamilton e in Williams debutterà il giovane Aitken, dalla Formula 2 ...

Gp Sakhir, Hamilton non corre per Covid. La Mercedes vuole Russell, trattativa con Williams sul prestito

Il campione del mondo in isolamento, al suo posto o il giovane inglese o la riserva Vandoorne. Sarà un esame per i rivali e soprattutto per Bottas ...

Il pilota Williams sarà al volante della Mercedes di Hamilton e in Williams debutterà il giovane Aitken, dalla Formula 2 ...Il campione del mondo in isolamento, al suo posto o il giovane inglese o la riserva Vandoorne. Sarà un esame per i rivali e soprattutto per Bottas ...