Europa Verde: maggioranza M5S recite ‘de profundis’ sport di base (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma – “Imbarazzante cio’ che e’ accaduto ieri durante lo svolgimento dell’Assemblea Capitolina che doveva approvare la ‘Variazione di Bilancio’ e invece ha deciso di non sostenere la copertura delle ‘minori entrate’ dei Municipi dovute alla cancellazione dei canoni di locazione delle palestre scolastiche nel periodo del lockdown, luoghi in cui le Associazioni sportive Dilettantistiche organizzano, per conto dell’Amministrazione Comunale, i Centri sportivi Municipali.” “Le attivita’ sportive sociali a Roma, organizzate da oltre 40 anni nelle palestre scolastiche, rappresentano un servizio irrinunciabile che viene offerto con professionalita’ e competenza dalle Associazioni ai cittadini romani di ogni fascia di eta’.” “Non solo: le attivita’ ludico-ricreative-sportive rivestono anche una grande valenza sociale e di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma – “Imbarazzante cio’ che e’ accaduto ieri durante lo svolgimento dell’Assemblea Capitolina che doveva approvare la ‘Variazione di Bilancio’ e invece ha deciso di non sostenere la copertura delle ‘minori entrate’ dei Municipi dovute alla cancellazione dei canoni di locazione delle palestre scolastiche nel periodo del lockdown, luoghi in cui le Associazioniive Dilettantistiche organizzano, per conto dell’Amministrazione Comunale, i Centriivi Municipali.” “Le attivita’ive sociali a Roma, organizzate da oltre 40 anni nelle palestre scolastiche, rappresentano un servizio irrinunciabile che viene offerto con professionalita’ e competenza dalle Associazioni ai cittadini romani di ogni fascia di eta’.” “Non solo: le attivita’ ludico-ricreative-ive rivestono anche una grande valenza sociale e di ...

