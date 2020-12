Europa League | ecco il programma della 5ª giornata

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Non solo Champions, oggi in campo ritorna l’con le tre italiane in corsa per raggiungere i sedicesimi di finale. Si tratta di Milan, Roma (già qualificata) e Napoli. Questo ilcompleto di oggi: Ore 18.55 AEK Atene-Braga Zorya-LeicesterMilan-CelticLille-Sparta Praga Qarabag-Maccabi Tel Aviv Sivasspor-Villarreal LASK-Tottenham Royal Antwerp-Ludogorets CSKA Mosca-Wolfsberger Stella Rossa-Hoffenheim Feyenoord-Dinamo Zagabria Gent-Slovan Liberec Ore 21.00 Roma-Young BoysCluj-Cska Sofia Molde-Dundalk Arsenal-Rapid Vienna Nizza-Bayer Leverkusen Slavia Praga-Hapoel Be’er Sheva Rangers-Standard Liegi Benfica-Lech Poznan Omonia-PAOK Granada-PSV EindhovenAz Alkmaar-NapoliReal Sociedad-Rijeka Foto: Twitter Uefa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Giornata di vigilia per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri domani giocheranno in Europa League contro il Celtic. Il tecnico in conferenza ...Giroud fa poker, nel Chelsea, come Simone Inzaghi contro il Marsiglia, sempre in Champions, nel 2003. Gli inglesi passano per primi, imponendosi a Siviglia. Tripletta per Kahveci, ...