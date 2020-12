Eurolega | Olimpia Milano-Alba Berlino 75-55

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nel recupero della prima delle tre gare dirinviate a causa dell’emergenza sanitaria, l’supera l’77-55, avvicinandosi sempre di più ai playoff con il sesto posto in classifica frutto di 6 vittorie e 3 sconfitte.: cosa è successo? Terza successo consecutivo, dopo Zalgiris e Maccabi, per gli uomini di Ettore Messina che battono in scioltezza i tedeschi per 75-55. Gli ospiti restano in gara per meno di un quarto subendo un netto parziale di 14-0, per poi trovarsi addirittura sul 27-13 a dieci minuti dal termine. Il roster milanese fa la differenza anche in difesa grazie alla pressione esercitata dall’intero reparto arretrato guidato da un super Datome. In questo ...