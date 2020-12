Esonero Zidane: il Real Madrid su Pochettino o Raul se salta il francese (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane è a rischio Esonero secondo la stampa spagnola. Ecco chi potrebbe sostituirlo Nonostante Zinedine Zidane abbia affermato che non ha intenzione di prendere in considerazione l’ipotesi delle dimissioni, la sua posizione al Real Madrid resta traballante. Secondo quanto riferito da Marca, dopo la sconfitta in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk il tecnico francese è a rischio Esonero. Se questo scenario dovesse concretizzarsi, i primi due nomi per la sua sostituzione sono Mauricio Pochettino e Raul. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il tecnico delZinedineè a rischiosecondo la stampa spagnola. Ecco chi potrebbe sostituirlo Nonostante Zinedineabbia affermato che non ha intenzione di prendere in considerazione l’ipotesi delle dimissioni, la sua posizione alresta traballante. Secondo quanto riferito da Marca, dopo la sconfitta in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk il tecnicoè a rischio. Se questo scenario dovesse concretizzarsi, i primi due nomi per la sua sostituzione sono Mauricio. Leggi su Calcionews24.com

