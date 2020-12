Eni-Enel | si uniscono per un futuro eco-sostenibile

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Da tempo si parla dell’Idrogeno che potrebbe stravolgere il mondo dell’energia, ma che ha dato sempre problemi per poter essere sfruttato e per come possa essere utilizzato. Ma ora le due grandi case energetiche d’Italia lavoreranno insieme per questa svolta epocale: portare l’idrogeno ad essere utilizzato dalla popolazione. Ci sono grandi novità, e vi sveleremo