ENEL | partnership HIF riceve supporto finanziario dal governo tedesco

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Teleborsa) – HIF (Highly Innovative Fuels), innovativo progetto pilota per la produzione di combustibili sostenibili, che vede unatraGreen Power Chile (EGP Chile), controllata diChile, l’azienda elettrica cilena AME e la società statale ENAP, insieme ai gruppi internazionali Siemens Energy e Porsche,rà un contributo di 8 milioni di euro dal Ministero federaleper gli affari economici e l’energia attraverso Siemens Energy. Il Gruppo– si legge in una nota – contribuirà al progetto puntando sull’eolico e sulla realizzazione di un elettrolizzatore per la produzione di idrogeno verde. “Assieme ai nostri partner, siamo pionieri nello sviluppo dell’idrogeno verde in Chile – ha commentato Salvatore Bernabei, responsabile Global Power Generation ...