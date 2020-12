Enel e IILA insieme per lo sviluppo delle città circolari in America Latina

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Teleborsa) – Condividere esperienze, progetti e best practice per la promozione e lonel territorio latinono: è questo l’obiettivo della lettera d’intenti siglata oggi tra, Organizzazione Internazionale Italo-Latinona eAméricas rappresentati rispettivamente dal Segretario Generale, Antonella Cavallari, e dal Responsabiledi, Maurizio Bezzeccheri, alla presenza del Presidente, Michele Crisostomo, e del Presidente pro tempore dell’, Roberto Carlos Melgarejo. La collaborazione mira a diffondere nella Regione latinona la conoscenza e ...

StampaEmbaCuba : RT @JoseCarlosRRuiz: Il Seg. Generale di @iila_org, Antonella Cavallari, apre la sessione del Consiglio dei Delegati del #IILA. #2dicembre… - OficPolCubaRoma : RT @JoseCarlosRRuiz: Il Seg. Generale di @iila_org, Antonella Cavallari, apre la sessione del Consiglio dei Delegati del #IILA. #2dicembre… - lis_cuba : RT @JoseCarlosRRuiz: Il Seg. Generale di @iila_org, Antonella Cavallari, apre la sessione del Consiglio dei Delegati del #IILA. #2dicembre… - EmbaCubaItalia : RT @JoseCarlosRRuiz: Il Seg. Generale di @iila_org, Antonella Cavallari, apre la sessione del Consiglio dei Delegati del #IILA. #2dicembre… - Aurelioricardo : RT @JoseCarlosRRuiz: Il Seg. Generale di @iila_org, Antonella Cavallari, apre la sessione del Consiglio dei Delegati del #IILA. #2dicembre… -

Ultime Notizie dalla rete : Enel IILA

Teleborsa

Condividere esperienze, progetti e best practice per la promozione e lo sviluppo delle città circolari nel territorio latino americano.Crisostomo (Enel): “contiamo di imprimere un’accelerazione verso un modello più sostenibile in una delle aree di maggiore rilevanza strategica per Enel” ...