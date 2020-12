Emma Marrone posa “senza trucco”, ma il sorriso è intatto – FOTO (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Emma Marrone, selfie con sorriso per la cantante salentina: in posa senza trucco e con cappuccio in testa. “Testa carica di pensieri” ha svelato Cantante tra le famose in questo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 2 dicembre 2020), selfie conper la cantante salentina: insenza trucco e con cappuccio in testa. “Testa carica di pensieri” ha svelato Cantante tra le famose in questo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

fanpage : Ai Diversity Media Awards 2020 è stata premiata come Personaggio dell’anno Emma Marrone. La cantante è in prima fil… - HuffPostItalia : Emma Marrone: 'La maternità non è un obbligo. Oggi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli' - TriGiorgia_ : RT @Jessicapaci_: Stefy: A me Emma Marrone piace tanto L’HO SCELTA PROPRIO BENE LA MIA PROTETTA?????? #GFVIP - __m_r_s___ : RT @Jessicapaci_: Stefy: A me Emma Marrone piace tanto L’HO SCELTA PROPRIO BENE LA MIA PROTETTA?????? #GFVIP - __m_r_s___ : RT @isorrisidiem: Stefania che fa “a me Emma Marrone piace tanto” modestamente non avrei potuto fare scelta migliore LA AMO.????????? #GFVIP -