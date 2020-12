Emissioni Usa - I costruttori pronti a collaborare con l'Amministrazione Biden (Di mercoledì 2 dicembre 2020) I costruttori automobilistici sono pronti a collaborare con la prossima Amministrazione del presidente eletto Joe Biden e, in particolare, a condividere l'impegno nella riduzione delle Emissioni nonostante le divisioni sulla questione relativa alla California. questo, in estrema sintesi, l'esito di un incontro organizzato l'1 dicembre dall'Alliance for Automotive Innovation, l'associazione di rappresentanza del settore automotive degli Stati Uniti, per discutere dei passi da intraprendere nel quadro della transizione politica in corso al vertice della Casa Bianca. L'impegno. L'associazione, per bocca del suo presidente John Bozzella, ha in particolare dichiarato di "non vedere l'ora di impegnarsi con la nuova Amministrazione Biden per promuovere ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Iautomobilistici sonocon la prossimadel presidente eletto Joee, in particolare, a condividere l'impegno nella riduzione dellenonostante le divisioni sulla questione relativa alla California. questo, in estrema sintesi, l'esito di un incontro organizzato l'1 dicembre dall'Alliance for Automotive Innovation, l'associazione di rappresentanza del settore automotive degli Stati Uniti, per discutere dei passi da intraprendere nel quadro della transizione politica in corso al vertice della Casa Bianca. L'impegno. L'associazione, per bocca del suo presidente John Bozzella, ha in particolare dichiarato di "non vedere l'ora di impegnarsi con la nuovaper promuovere ...

La valuta europea si è apprezzata dell’8% in 12 mesi sul dollaro che affronta una nuova stagione. In un mondo a rendimenti bassissimi ...

Debito “spazzatura” con rendimenti più bassi delle emissioni in dollari

Boom obbligazionario in Nigeria quest'anno, dove il crollo dei rendimenti ha creato una situazione paradossale a sfavore dei titoli denominati in dollari USA.

