Elliot Page | le parole per dirlo | ecco cosa abbiamo imparato finora

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il secondo coming out dell’attore ha generato un dibattito in redazione sui pronomi e gli articoli da utilizzare per rivolgerci a lui.deciso di condividere le nostre scelte con i lettori e spiegareci ha insegnato fino a questo momento la sua storia

Coming out della star di «Juno», che cambia anche i suoi pronomi in lui/loro. Ellen Page annuncia a sorpresa di essere transgender. Da oggi la star si chiama Elliot e chiede per il futuro l'utilizzo ...