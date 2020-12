Elliot Page, la star di “The Umbrella Academy” ha annunciato di essere transgender (Di mercoledì 2 dicembre 2020) credit: dal webElliot, precedentemente nota come Ellen Page, nel 2014 rivelò di essere gay oggi tramite i social media ha scritto ai suoi fan una lettera, dichiarandosi transgender: “Ciao amici, voglio condividere con voi che io sono trans, i miei pronomi sono lui/loro e il mio nome è Elliot. Mi sento fortunato mentre scrivo questo. Di essere qui. Di essere arrivato in questo posto nella mia vita. Provo un’immensa gratitudine per le incredibili persone che mi hanno sostenuto in questo viaggio. Non riesco ad esprimere quanto sia straordinario amare finalmente chi sono, abbastanza per perseguire il mio autentico io. Sono stata infinitamente ispirata da tanti nella comunità trans. Grazie per il vostro coraggio, per la vostra generosità e per aver lavorato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020) credit: dal web, precedentemente nota come Ellen, nel 2014 rivelò digay oggi tramite i social media ha scritto ai suoi fan una lettera, dichiarandosi: “Ciao amici, voglio condividere con voi che io sono trans, i miei pronomi sono lui/loro e il mio nome è. Mi sento fortunato mentre scrivo questo. Diqui. Diarrivato in questo posto nella mia vita. Provo un’immensa gratitudine per le incredibili persone che mi hanno sostenuto in questo viaggio. Non riesco ad esprimere quanto sia straordinario amare finalmente chi sono, abbastanza per perseguire il mio autentico io. Sono stata infinitamente ispirata da tanti nella comunità trans. Grazie per il vostro coraggio, per la vostra generosità e per aver lavorato ...

