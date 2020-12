Elliot Page | la moglie Emma Portner dopo il coming out come transgender | «Così orgogliosa di te»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Elliot Page, dopo il coming out, può contare sul pieno sostegno di sua moglie Emma Portner. La ballerina professionista, 26 anni, ha infatti voluto condividere subito la lettera in cui l’attore fa sapere: «Ciao amici. Voglio condividere con voi che sono trans. i miei pronomi sono lui/loro e il mio nome è Elliot. Mi sento fortunato a scrivere questo. A essere qui. A essere arrivato in questo posto nella mia vita».