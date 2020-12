Elisabetta Gregoraci isolata dalle donne si sfoga con Stefania Orlando (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La puntata di lunedì del Grande Fratello VIP 5 ha lasciati i suoi strascichi e nella casa ci sono state delle reazioni a quello che è successo durante la diretta. In particolare tutte le donne della casa, a parte Stefania Orlando e forse Maria Teresa Ruta, sembrano essersi schierate dalla parte di Giulia Salemi, dopo la discussione che la influencer ha avuto con Elisabetta Gregoraci. Una cosa che l’ex moglie di Flavio Briatore non ha potuto fare a meno di notare. “Ci sono rimasta male, sono un po’ delusa per questa cosa” ha detto Elisabetta Gregoraci che ieri sera si è sfogata con Stefania Orlando, l’unica che si è avvicinata per chiederle come stesse. La Orlando fa notare come questo nuovo gruppetto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La puntata di lunedì del Grande Fratello VIP 5 ha lasciati i suoi strascichi e nella casa ci sono state delle reazioni a quello che è successo durante la diretta. In particolare tutte ledella casa, a partee forse Maria Teresa Ruta, sembrano essersi schierate dalla parte di Giulia Salemi, dopo la discussione che la influencer ha avuto con. Una cosa che l’ex moglie di Flavio Briatore non ha potuto fare a meno di notare. “Ci sono rimasta male, sono un po’ delusa per questa cosa” ha dettoche ieri sera si èta con, l’unica che si è avvicinata per chiederle come stesse. Lafa notare come questo nuovo gruppetto ...

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - pomeriggio5 : ?? LA COSTA SMERALDA NON È DI ELISABETTA GREGORACI ?? #Pomeriggio5 - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci:”Ne vuole parlare a tutti i costi” - Elsa06903676 : @giadina888 E la Gregoraci pende dalle labbra del comodino!! Ma cosa sta succedendo ad Elisabetta??? - Diamant22769616 : RT @YleniaConLaY: Dayane ieri sera ha un crollo, si sente sola, si sfoga. Dopo spiega a Elisabetta Gregoraci il suo malessere precisando ch… -