Elisabetta Gregoraci, il rumor: “Il figlio Nathan preso in giro a scuola, ecco perché Flavio Briatore è a Dubai” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci vuole abbandonare il Grande Fratello Vip 5 Lunedì scorso Alfonso Signorini ha comunicato agli inquilini che la quinta edizione del Grande Fratello Vip si prolungherà fino a febbraio 2021. Una notizia che ha lasciato di sasso i concorrenti increduli delle parole del conduttore. Alcuni di essi non l’hanno presa bene, minacciando di lasciare la casa più spiata d’Italia. Tra questi Francesco Oppini che vuole riabbracciare la sua fidanzata ed Elisabetta Gregoraci nostalgica del figlioletto Nathan Falco. Ma nelle ultime ore è emersi qualcosa di clamoroso che riguarda il suo ex marito e il loro figlio di dieci anni. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate. Flavio Briatore ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 2 dicembre 2020)vuole abbandonare il Grande Fratello Vip 5 Lunedì scorso Alfonso Signorini ha comunicato agli inquilini che la quinta edizione del Grande Fratello Vip si prolungherà fino a febbraio 2021. Una notizia che ha lasciato di sasso i concorrenti increduli delle parole del conduttore. Alcuni di essi non l’hanno presa bene, minacciando di lasciare la casa più spiata d’Italia. Tra questi Francesco Oppini che vuole riabbracciare la sua fidanzata ednostalgica dellettoFalco. Ma nelle ultime ore è emersi qualcosa di clamoroso che riguarda il suo ex marito e il lorodi dieci anni. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutte le informazioni dettagliate....

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - pomeriggio5 : ?? LA COSTA SMERALDA NON È DI ELISABETTA GREGORACI ?? #Pomeriggio5 - Methamorphose30 : RT @oocgfvip5: Elisabetta Gregoraci: “te lo taglio e te lo attacco sul comodino” #GFVIP - scemografia : RT @angelolomora: Aaaaahhhh beh se Elisabetta era infastidita allora, mettevi tutti muti. Ti chiamano zoccola ma tu muta perché la Gregorac… - Paolaromagnoli4 : RT @ansiavera: #GFVIP Stefania dice che da Donna le dispiace questo “schieramento” contro Elisabetta. Stefania, da Donna dovresti dispia… -