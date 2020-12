Elisa Isoardi commenta la conduzione della Clerici: parole mai sentite prima (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il 27 novembre Antonella Clerici ha dato il via al suo nuovo programma il successo The Voice Senior che, dopo la prima puntata, sembra già avere la strada spianata per il successo. Il nuovo inizio della Clerici non è passato inosservato agli occhi della “rivale” Elisa Isoardi che si è espressa a riguardo. Una conduzione “coraggiosa” Non sono stati solo i fan a complimentarsi con Antonella Clerici per la conduzione di The Voice- Senior, anche l’ex conduttrice de La prova del cuoco, Elisa Isoardi ha voluto esprimere solidarietà alla collega. Reduce dalla travagliata ma entusiasmante esperienza da ballerina di Ballando con le stelle, Elisa ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il 27 novembre Antonellaha dato il via al suo nuovo programma il successo The Voice Senior che, dopo lapuntata, sembra già avere la strada spianata per il successo. Il nuovo inizionon è passato inosservato agli occhi“rivale”che si è espressa a riguardo. Una“coraggiosa” Non sono stati solo i fan a complimentarsi con Antonellaper ladi The Voice- Senior, anche l’ex conduttrice de La prova del cuoco,ha voluto esprimere solidarietà alla collega. Reduce dalla travagliata ma entusiasmante esperienza da ballerina di Ballando con le stelle,...

