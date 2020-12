Elezioni Usa 2020, Trump alla carica: “Ci vediamo fra quattro anni”. E pensa alla grazia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Sono stati quattro anni fantastici e stiamo cercando di farne altrettanti. In caso contrario, ci vediamo fra quattro anni”. A dirlo è Donald Trump, un fiume in piena durante la festa di Natale della Casa Bianca. Tra reiterate accuse di “frode elettorale” e “voti truccati”, ormai smentite in gran parte del Paese, Trump lancia la sua candidatura per le presidenziali del 2024 e prepara il Grand Old Party, il Partito repubblicano, alla prossima battaglia. Un annuncio – racconta Politico – accolto da un lungo applauso dai presenti. Fra 12 giorni, il 14 dicembre, si riunirà il Collegio elettorale, che avrà il compito di eleggere ufficialmente Joe Biden come prossimo inquilino della Casa Bianca. Trump pensa ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Sono statianni fantastici e stiamo cercando di farne altrettanti. In caso contrario, cifra. A dirlo è Donald, un fiume in piena durante la festa di Natale della Casa Bianca. Tra reiterate accuse di “frode elettorale” e “voti truccati”, ormai smentite in gran parte del Paese,lancia la sua candidatura per le presidenziali del 2024 e prepara il Grand Old Party, il Partito repubblicano,prossima battaglia. Un annuncio – racconta Politico – accolto da un lungo applauso dai presenti. Fra 12 giorni, il 14 dicembre, si riunirà il Collegio elettorale, che avrà il compito di eleggere ufficialmente Joe Biden come prossimo inquilino della Casa Bianca....

