Elena Santarelli | workout “statuario” | è impressionante! – FOTO

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)trasforma il salotto di casa in una palestra: l’effetto è davvero impressionante. Forme super per la show girl e conduttrice Un fisico statuario, un corpo perfetto per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Elena Santarelli

Elena Santarelli trasforma il salotto di casa in una palestra: l'effetto è davvero impressionante. Forme super per la show girl e conduttrice ...(Teleborsa) – Dal 20 dicembre 1950 il suo profilo sinuoso dà il benvenuto e accoglie i viaggiatori in partenza. Per celebrare i 70 anni del “Dinosauro di Roma Termini”, il ...