Elasi racconta la sua musica fluida e colorata

La cantautrice ha parlato con la Dire Giovani del suo EP di debutto, un disco da non perdere Un viaggio attraverso culture, sonorità e generi diversi che si intrecciano e accendono la scintilla della rinascita. È questo in breve "Campi", l'EP d'esordio di, anagramma di Elisa Massara.

Se tutto il pop fosse come quello di Elasi vivremmo in un mondo parallelo alieno nonsense bellissimo

In camera tua quando comincia a venire buio, quando le 18 sembrano le 22 e la malinconia rischia di prendere il sopravvento, alza il volume al massimo e fai partire l'Ep Campi Elasi, allora la voglia ...