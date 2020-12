“Ecco chi ha voluto Jasmine Carrisi in tv”. The Voice Senior, altro che “spinta” da papà Al Bano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Antonella Clerici ha parlato di The Voice Senior il programma che ha appena iniziato a condurre su lo scorso venerdì su Rai1. Subito tanti apprezzamenti per lei da parte del pubblico che l’ha premiata con il 20% di share. Un successo oltre le migliori aspettative per Antonella Clerici che crede molto nelle potenzialità del format. Tanti complimenti che hanno fatto passare in secondo piano la polemica su Al Bano. Il popolare cantante di Cellino San Marco si è dovuto difendere dall’accusa di nepotismo dal momento che sua figlia Jasmine fa parte insieme a lui della giuria di The Voice Senior. Il cantante infatti è stato accusato anche di aver costretto la figlia a seguire la sua carriera: “Ho letto lingue avvelenate pronte ad accusarmi di cose che non merito, io con i miei figli ho sempre ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Antonella Clerici ha parlato di Theil programma che ha appena iniziato a condurre su lo scorso venerdì su Rai1. Subito tanti apprezzamenti per lei da parte del pubblico che l’ha premiata con il 20% di share. Un successo oltre le migliori aspettative per Antonella Clerici che crede molto nelle potenzialità del format. Tanti complimenti che hanno fatto passare in secondo piano la polemica su Al. Il popolare cantante di Cellino San Marco si è dovuto difendere dall’accusa di nepotismo dal momento che sua figliafa parte insieme a lui della giuria di The. Il cantante infatti è stato accusato anche di aver costretto la figlia a seguire la sua carriera: “Ho letto lingue avvelenate pronte ad accusarmi di cose che non merito, io con i miei figli ho sempre ...

