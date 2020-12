È stretta sugli spostamenti Vietato muoversi tra Regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio  

Leggi su agi

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Il Consiglio dei ministri ha approvato nella notte di mercoledì 2il decreto legge che permette al governo di fermare dal 21glitra le. I ministri hanno poi discusso sulle misure che verranno inserite nel dpcm. "Dal 212020 al 6 gennaio 2021 è, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverseo province autonome, salvi glimotivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità". Lo si legge nella bozza del dl sul tavolo del Cdm. "È comunque consentito - si legge - il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degliverso le seconde case ubicate in ...