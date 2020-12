È morto Aldo Moser | l’ex ciclista era ricoverato per Covid a Trento

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Lutto nel mondo del ciclismo: è, fratello maggiore di Francesco e zio di Ignazio. Il nototrentino aveva 86 anni. Nella mattinata di oggi, mercoledì 2 dicembre 2020,si è spento presso l’Ospedale di, nel quale erada alcuni giorni in seguito alle complicazioni legate al-19. L’uomo, nonostante abbia combattuto con tutte le sue forze contro il virus, non ce l’ha fatta.è stato unsu strada italiano. Professionista dal 1954 al 1974, conta dodici successi in carriera. Era fratello di Enzo, Diego e Francesco, anche loro ciclisti professionisti. Una famiglia con la passione per il ciclismo, trasformata poi in ...