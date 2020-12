“È già finita”. UeD, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri: finisce malissimo. La spifferata arriva da Maria De Filippi in persona (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Se per molti è stato un colpo di scena assistere al ritorno di Riccardo Guarnieri a UeD, allora quello che è successo nella puntata di oggi è un super colpo di scena. Ma andiamo con ordine. Poche settimane fa scorsa il cavaliere di Taranto, single da mesi dopo la fine della storia con Ida Platano, aveva fatto il suo ingresso in studio e dato la sua versione dei fatti. “Questa storia è nata con incomprensioni e difficoltà – ha raccontato a Maria De Filippi e al pubblico parlando ovviamente di Ida – non si è mai risolto nulla, anzi si è sempre aggiunto qualcos’altro. Ad un certo punto mi sono trovato ad affrontare qualcosa che le era stato raccontato da un’altra persona e così siamo arrivati a discussioni molto pesanti”. Incalzato dalla padrona di casa, aveva poi spiegato che una donna ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Se per molti è stato un colpo di scena assistere al ritorno dia UeD, allora quello che è successo nella puntata di oggi è un super colpo di scena. Ma andiamo con ordine. Poche settimane fa scorsa il cavaliere di Taranto, single da mesi dopo la fine della storia con Ida Platano, aveva fatto il suo ingresso in studio e dato la sua versione dei fatti. “Questa storia è nata con incomprensioni e difficoltà – ha raccontato aDee al pubblico parlando ovviamente di Ida – non si è mai risolto nulla, anzi si è sempre aggiunto qualcos’altro. Ad un certo punto mi sono trovato ad affrontare qualcosa che le era stato raccontato da un’altrae così siamoti a discussioni molto pesanti”. Incalzato dalla padrona di casa, aveva poi spiegato che una donna ...

