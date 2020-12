Due decessi a Caselle e Salento. Contagiato parroco a Rutino, sacerdoti di Salerno negativi al Covid (Di giovedì 3 dicembre 2020) Covid-19: morti un sacerdote di 51 anni e un'anziana, nuovi casi in 11 comuni 1 dicembre 2020 Dramma Covid: un decesso a Casaletto Spartano, nuovi casi in tre comuni 2 dicembre 2020 'Tre settimane con ... Leggi su salernotoday (Di giovedì 3 dicembre 2020)-19: morti un sacerdote di 51 anni e un'anziana, nuovi casi in 11 comuni 1 dicembre 2020 Dramma: un decesso a Casaletto Spartano, nuovi casi in tre comuni 2 dicembre 2020 'Tre settimane con ...

abellimarika : @disinformatico @matteosalvinimi Con una media di 700 decessi al giorno, sono oltre 35000 vite che pagheremo per i… - ACrosilla : RT @accdavlo: @Ruffino_Lorenzo Decessi tra lunedì e mercoledì - questa settimana: 2.141 - scorsa settimana: 2.205 - due settimane fa: 1.98… - brindisioggi : #Covid, oggi sono 103 le persone ricoverate tra gli ospedale di Brindisi ed Ostuni. Ci sono anche due decessi: - MariellaRomano : #TorredelGreco Morti due torresi, cresce il numero dei decessi per #Covid - Angelo63446480 : @maxok07 @EuroMasochismo Se ti sei sentito offeso puoi pensarla come vuoi, peccato che tu non abbia colto che la mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Due decessi Selvazzano, nella Casa di riposo Palazzo Bolis i primi due decessi per il Covid Il Mattino di Padova Covid Lazio, 1.791 nuovi contagi e 45 morti: il bollettino

Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) - Sono 1.791 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo i dati resi noti nel bollettino di oggi. Da ieri sono ...

Torre del Greco, altre due vittime del Covid. Ma ci sono anche 101 guariti

Torre del Greco. Altre due vittime del Covid-19 a Torre del Greco, dove le vittime della seconda ondata salgono a 24 (in totale sono 44 dall'inizio della pandemia): si tratta di G.A. di 85 anni e di P ...

Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) - Sono 1.791 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo i dati resi noti nel bollettino di oggi. Da ieri sono ...Torre del Greco. Altre due vittime del Covid-19 a Torre del Greco, dove le vittime della seconda ondata salgono a 24 (in totale sono 44 dall'inizio della pandemia): si tratta di G.A. di 85 anni e di P ...