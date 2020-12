Dpcm Natale, cosa potremo fare (davvero): spostamenti, shopping, cene a casa e fuori, le regole (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Un Natale «giallo rafforzato». E' quello che attende gli italiani tra meno di un mese e che vede nel principio di precauzione il suo punto cardine. Anche se le misure... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Un«giallo rafforzato». E' quello che attende gli italiani tra meno di un mese e che vede nel principio di precauzione il suo punto cardine. Anche se le misure...

fattoquotidiano : Dpcm Natale, governo verso la linea dura: coprifuoco alle 22, ristoranti aperti a pranzo, città chiuse a Natale e C… - Corriere : Natale e Capodanno con coprifuoco, stop spostamenti dal 20, deroga per i nonni: le misure - Corriere : ?? Resta la divisione in tre fasce. Coprifuoco alle 22 a Natale e Capodanno - AlbertoCameroni : RT @AngelaRiga: Quindi secondo questi inteliggentoni io che abito a 15 minuti dai miei genitori ma faccio parte di un comune diverso dovrei… - sandro_gb_ : RT @SabrinaScampini: Per fortuna non abbiamo un governo di destra. Perché con una misura così (vietato uscire dalle città a Natale e Capoda… -