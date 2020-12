Dpcm | la solita confusione | Messa alle 20 | ritorno a scuola a giorni ed autocertificazione per assistere un genitore solo

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ancora una volta, se ci dovessimo appellare alla logica (viste le diverse incongruità), già prima che venga ufficialmente annunciato, potremmo definire l’imminentenatalizio ‘surreale’! Prelamotivazione – condivisibile – per cui è meglio resistere ancora un po’ per non buttare tutto, ciò che però desta rabbia è il modo con il quale il governo ‘impone’ le sue regole, pur mostrando tuta la sua debolezza nell’enunciarle. Oltretutto, come è stato più volte contestato, ‘parlano in troppi’, ciascuno appare, ‘annuncia’ e sparisce, salvo poi lasciarci in balia dellapiù totale.: S.20.30 ma Bruxelles non ha posto veti sulle funzioni Oggi ad esempio Sandra zampa, sottosegretario alla Salute, invitata negli studi de La7, ha fatto il ...