Dpcm 3 dicembre | nuove restrizioni in arrivo per Natale e Capodanno | qui le uniche eccezioni

"Se abbassiamo la guardia, la terza ondata è dietro l'angolo". Il ministro della Salute, Roberto Speranza, non usa mezzi termini per anticipare al Parlamento qual è la linea del governo sul nuovo Dpcm che verrà approvato nelle prossime ore, per poi entrare in vigore dal 4 dicembre. I dati dell'ultimo monitoraggio settimanale sull'andamento della pandemia confermano che "le misure messe in campo stanno funzionando", a partire dalla divisione del Paese in tre fasce di rischio. Ma attenzione "a non scambiare un primo raggio di sole con lo scampato pericolo", avverte Speranza, ricordando che le "leggerezze dell'estate" hanno portato il virus a "tracimare" a settembre. Una situazione che "non può ripetersi", vista la pressione ancora alta sugli ospedali e i contagi quotidiani a quota 20mila. È per questo che, annuncia il ministro, durante le feste le ...

