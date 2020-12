Dopo 8 mesi di fidanzamento | sposa la sua bambola gonfiabile

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tutte le foto a fine articolo. Ci sono voluti ottodi appuntamenti e serate insieme prima di chiederle la mano. Un amore travolgente ma il bodybuilder kazako si è comportato da vero gentiluomo e ha aspettato a lungo prima di fare la “proposta” alla sua amata. Si tratta di unache hatoun periodo di corteggiamento. La storia d'amore tra Yuri Tolochko e la sua amata di plastica, Margo sta facendo il giro del mondo. Le immagini che li ritraggono insieme raccontano la storia di una coppia felice. Come quelle del matrimonio con lui in smoking e lei in abito bianco e un mazzo di fiori in mano. Insieme hanno ballato il consueto lento davanti agli ospiti che hanno assistito anche alla cerimonia durante la quale l'uomo ha messo l'anello al dito alla ...