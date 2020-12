Don Tonino Palmese: «Aggiungiamo Maradona allo stadio ma non togliamo San Paolo» (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La questione stadio San Paolo è ovviamente a cuore alla chiesa. È intervenuto don Tonino Palmese, “sacerdote storicamente impegnato con Libera e presidente della fondazione Polis” che – riporta anche Repubblica – ha scritto al prefetto Marco Valentini affermando di aver «assistito con dolore come con un colpo di spugna la cancellazione del titolo “San Paolo” allo stadio della nostra città per sostituirlo con il nome di Maradona. Ovviamente – evidenzia il sacerdote – è più che giusto che Maradona (calciatore) venga onorato il meglio possibile. Mi permetto però di ricordare che San Paolo l’Apostolo delle genti venne in quel territorio per annunciare per primo Gesù morto e risorto». Così don Tonino lancia ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La questioneSanè ovviamente a cuore alla chiesa. È intervenuto don, “sacerdote storicamente impegnato con Libera e presidente della fondazione Polis” che – riporta anche Repubblica – ha scritto al prefetto Marco Valentini affermando di aver «assistito con dolore come con un colpo di spugna la cancellazione del titolo “Sandella nostra città per sostituirlo con il nome di. Ovviamente – evidenzia il sacerdote – è più che giusto che(calciatore) venga onorato il meglio possibile. Mi permetto però di ricordare che Sanl’Apostolo delle genti venne in quel territorio per annunciare per primo Gesù morto e risorto». Così donlancia ...

«Ora lasciamolo riposare in pace». Come sempre don Tonino Palmese riesce a trovare il giusto mezzo con le parole. Anche se si tratta di intervenire su un tema caldo di questi ...

