"Dobbiamo vendere i gioielli di Moira Orfei per pagare i lavoratori e mantenere gli animali": le parole di Brigitta Boccoli a Storie Italiane (Di mercoledì 2 dicembre 2020) I gioielli di Moira Orfei all'asta. È stata una decisione sofferta quella presa da Brigitta Boccoli e Stefano Orfei. Il settore dello spettacolo è in grave crisi e così anche quello dei circhi. Da qui, la decisione di vendere quanto di più prezioso, non solo in senso materiale ma anche affettivo, era appartenuto a Moira: "La decisione di vendere i gioielli l'aveva presa già Moira stessa alcuni anni fa. Lei ha sempre voluto tenere il suo circo a livelli altissimi anche dopo l'inizio della crisi economica. Lo ha fatto per i suoi lavoratori e per le loro famiglie, ma anche per il suo pubblico e i suoi animali. Dare via gli animali era impensabile: dove sarebbero andati a finire? E chi si ...

