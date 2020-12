Diritto alla casa, perché serve un piano nazionale di edilizia pubblica. Dal Recovery Fund le risorse (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Vi racconto quanto accaduto in due piccoli Comuni. Nel Comune di Caronno Pertusella (Varese), 18.000 abitanti circa. Il sindaco ha chiesto ai proprietari di immobili di affittare a sfrattati con affitti a canone agevolato. I proprietari hanno risposto con un secco NO. A quel punto il sindaco non ha potuto fare altro che salvare una famiglia dallo sfratto esaurendo il contributo affitto di 3.900 euro in cassa al Comune, altrimenti la famiglia di sfrattati sarebbe costata 100 euro al giorno in struttura alberghiera ma a tempo determinato. Impossibile e forse non etico sostenere quel costo, a fondo perduto che avrebbe lasciato la famiglia nella precarietà. Ora le risorse sono finite. Santa Marinella (Roma) è un comune di circa 19.000 abitanti, un manipolo di famiglie del locale Comitato Emergenza casa, alcune in gravissima precarietà abitativa, hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Vi racconto quanto accaduto in due piccoli Comuni. Nel Comune di Caronno Pertusella (Varese), 18.000 abitanti circa. Il sindaco ha chiesto ai proprietari di immobili di affittare a sfrattati con affitti a canone agevolato. I proprietari hanno risposto con un secco NO. A quel punto il sindaco non ha potuto fare altro che salvare una famiglia dallo sfratto esaurendo il contributo affitto di 3.900 euro in cassa al Comune, altrimenti la famiglia di sfrattati sarebbe costata 100 euro al giorno in struttura alberghiera ma a tempo determinato. Impossibile e forse non etico sostenere quel costo, a fondo perduto che avrebbe lasciato la famiglia nella precarietà. Ora lesono finite. Santa Marinella (Roma) è un comune di circa 19.000 abitanti, un manipolo di famiglie del locale Comitato Emergenza, alcune in gravissima precarietà abitativa, hanno ...

