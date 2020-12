Diego Armando Maradona, l'ultimo messaggio vocale: "Prenditi cura del piccolo Dieguito" (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Diego Armando Maradona poco prima di morire ha mandato un audio su WhatsApp al fidanzato della sua ex compagna per chiedergli di prendersi cura del figlio. L'ultimo messaggio vocale di Diego Armando Maradona è un'angosciante richiesta di aiuto per il figlio: su WhatsApp il campione argentino ha chiesto al fidanzato della sua ex compagna di prendersi cura del suo ultimogenito, Dieguito Fernando. Un messaggio di una persona che sa che sta per morire, questa è l'impressione che si ha ascoltando l'ultimo vocale inviato da El Pibe de Oro all'attuale fidanzato della sua ex compagna. Il messaggio è stato reso ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 dicembre 2020)poco prima di morire ha mandato un audio su WhatsApp al fidanzato della sua ex compagna per chiedergli di prendersidel figlio. L'diè un'angosciante richiesta di aiuto per il figlio: su WhatsApp il campione argentino ha chiesto al fidanzato della sua ex compagna di prendersidel suogenito,Fernando. Undi una persona che sa che sta per morire, questa è l'impressione che si ha ascoltando l'inviato da El Pibe de Oro all'attuale fidanzato della sua ex compagna. Ilè stato reso ...

