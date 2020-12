Didattica e Contagi, Emiliano: Tutti mi Chiedono di Chiudere Le Scuole Fino al 7 Gennaio (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il governatore della Puglia, Michele Emiliano, interviene e “Omnibus” per parlare di Didattica e Contagi. “Non è facile trovare soluzioni, abbiamo 15 giorni di ritardo. Le Regioni sono estromesse dalla gestione della curva” ammette. “La decisione di Chiudere le Scuole è arrivata perché focolaio di molti Contagi” spiega. Emiliano conclude: “Tutti mi hanno chiesto di Leggi su youreduaction (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il governatore della Puglia, Michele, interviene e “Omnibus” per parlare di. “Non è facile trovare soluzioni, abbiamo 15 giorni di ritardo. Le Regioni sono estromesse dalla gestione della curva” ammette. “La decisione dileè arrivata perché focolaio di molti” spiega.conclude: “mi hanno chiesto di

ossijgeno : Tutti vogliono tornare a scuola, io no, la pandemia è ovunque, fuori e dentro la scuola e nel mio paesino siamo qua… - QPeriscopica : @Agenzia_Ansa Iniziative che se puntano a raccogliere consenso, rischiano di ottenere effetto opposto perché chiara… - Paola12320515 : @orizzontescuola volevo far notare che viene consigliato di introdurre un breve periodo di Didattica a distanza?? ma… - davince70 : @micheleemiliano Presidente, le scrivo da suo sostenitore. La DID così non funziona. Le scuole vanno chiuse o apert… - matteogalass : Svolgo la Didattica Digitale integrata da un mese e mezzo. Quello che posso dire è che ogni mattina mi sveglio con… -